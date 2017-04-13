Парки Саранска в апреле обработают от клещей

На территории Пушкинского и Пролетарского парков Саранска в апреле будут произведены противоклещевые обработки. Отметим, что проблема клещей весьма актуальна для Мордовии. Так, в 2016 году на территории региона к медикам обратились 931 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе 256 — дети до 14 лет. Количество пострадавших по сравнению с 2015 годом выросло на 21,7 %.

Вместе с тем медики успокаивают - случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом на территории республики не зарегистрировано.

Для проведения иммунизации Министерством здравоохранения республики закуплено 170 доз иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита и 150 доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита.

Источник: izvmor.ru