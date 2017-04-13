Вор из Нижегородской области оставил жительницу Саранска без iPhone 6

Житель города Сергач Нижегородской области был задержан в Саранске за кражу смартфона. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, жительница Рузаевского района отдыхала в кафе в компании друзей. Молодые люди играли в боулинг. В процессе игры девушка забыла iPhone 6 на диване. Когда девушка вернулась за телефоном, он бесследно исчез.

Девушка обратилась в полицию. Стражи порядка просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе, и выяснили, что телефон был найден другой девушкой. В тот вечер она находилась в компании 22-летнего подозреваемого. Девушка хотела найти хозяйку телефона и вернуть гаджет. Подозреваемый, предложив свою помощь в этом деле, оставил телефон себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф