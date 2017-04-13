"Мордовия" упустила победу над "Тамбовом" в матче за бронзу Первенства ВХЛ

Хоккеисты "Мордовии" сыграли вничью с ХК "Тамбов" в первом матче за бронзу Первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Тамбове и завершилась со счетом 4:4.

Саранские хоккеисты вполне могли забирать бронзовые медали уже после этого матча. К 52-й минуте гости вели со счетом 4:2. Однако за оставшееся время хозяева успели забросить 2 шайбы (одну из них – в меньшинстве) и спасли серию.

Итог - 4:4. Впервые в российском хоккее после отмены ничейных результатов команды завершили игру с равными цифрами на табло. Судьба бронзовых медалей решится 15 апреля в Саранске.

"Тамбов" – "Мордовия" - 4:4 (1:1, 1:1, 2:2)

Шайбы:

1:0 – Кузнецов (Тапильский) (01:31)

1:1 – Медведев (Дубинин, Брыкин) (04:23)

2:1 – Жилов (Болдырев) (21:39)

2:2 – Медведев (Саразов, Дубинин) (36:30)

2:3 – Дубинин (Медведев) (44:13)

2:4 – Колычев (Цицаров, Петраков) (51:35)

3:4 – Гайдаш (Свинцицкий) (52:30)

4:4 – Глухов (Гриф) (56:49) (меньш.).