Мустафин: Необходимо набирать очки - другого пути у "Мордовии" нет

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал поражение от "Тюмени" (1:2) в 31-м туре ФНЛ.

"Матч получился непростой. Знали, что "Тюмень" весной регулярно набирает очки. Получилось забить быстрый гол. К сожалению, тяжелый перелет и короткое расстояние между играми сказались на физическом состоянии футболистов. Мы не совсем хорошо действовали на подборах и неудачно убегали в атаку. Видимо, немного не хватило силенок. Во втором тайме удалось изменить положение дел на поле при помощи замен. Забить не удалось, да еще и пропустили в компенсированное время…

Сил и положительных эмоций команде это не придает. Нам отступать некуда. Будем серьезно готовиться к матчу с "Енисеем". Необходимо набирать очки - другого пути у нас нет. Все верят в лучшее. Иначе бы не выходили на поле. Все преследуют одну цель - спасти команду от вылета. Конец сезона все покажет", - приводит слова Мустафина пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru