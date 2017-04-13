Ивченко: Когда "положили" мяч вниз, начали превосходить "Мордовию"

Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко поделился эмоциями от победы над "Мордовией" в 31-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, а победный гол "Тюмень" забила на 3-й компенсированной минуте.

"Огромная благодарность болельщикам. Большое спасибо за неимоверную поддержку. Мы провели хороший матч по содержанию. Хорошо, что выиграли, иначе было бы очень обидно. Особенно за второй тайм. В первом был явный перебор по длинным передачам. Зачем-то забрасывали мяч в центральную зону, где два высоких защитника их легко выигрывали. Когда "положили" мяч вниз и активно заработали фланги, начали превосходить соперника.

Мне не понравилась ситуация с первым голом в наши ворота. Паша Шакуро в том эпизоде купил билет на трибуну. Мог сесть с болельщиками и смотреть, как нам забивают с его фланга. Это недопустимая потеря концентрации. Как так можно было невнимательно действовать?! Могли ведь и не спасти игру", - приводит слова Ивченко пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru