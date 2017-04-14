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Жительница Саранска заплатит штраф за подкуп пристава

Жительница Саранска заплатит штраф за подкуп пристава

Стремление откупиться от пристава превратилась для уроженки Саранска штрафом.

Сообщается, что Надежда Беляева попыталась вручить судебному приставу 5 000 рублей. Взамен девушка просила не проводить действий по исполнительному производству, возбужденному в отношении нее. Довести свой противозаконный умысел Беляева не смогла, так как была задержана работниками работников полиции.

Суд, рассмотрев все без исключения обстоятельства процесса, приговорил ее к штрафу в доход государства в размере десяти тысяч рублей. Вердикт в законную силу не вступил.


Источник: izvmor.ru