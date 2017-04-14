Жительница Саранска заплатит штраф за подкуп пристава

Стремление откупиться от пристава превратилась для уроженки Саранска штрафом.

Сообщается, что Надежда Беляева попыталась вручить судебному приставу 5 000 рублей. Взамен девушка просила не проводить действий по исполнительному производству, возбужденному в отношении нее. Довести свой противозаконный умысел Беляева не смогла, так как была задержана работниками работников полиции.

Суд, рассмотрев все без исключения обстоятельства процесса, приговорил ее к штрафу в доход государства в размере десяти тысяч рублей. Вердикт в законную силу не вступил.

Источник: izvmor.ru