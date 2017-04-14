В Саранске прошел флешмоб "Подними голову"

Жители Саранска приняли участие во всероссийском флешмобе "Подними голову", посвященному Дню космонавтики и первому полету человека в космос.

Мероприятие началось утром в 09:07. Именно это время старта корабля "Восток-1", на борту которого был первый в мире космонавт Юрий Гагарин, который в 1961 году совершил полет вокруг Земли и увидел впервые нашу планету из космоса.

Согласно идее жители Саранска разных возрастов сделали селфи с поднятой в небо головой. Все без исключения фотографии были размещены в соцсетях.

Напомним, что концепцию разработали продюсер и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов вместе с участниками медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" флешмоба #поднимиголову, посвященного Дню космонавтики и выходу в прокат кинофильма "Время первых".

Источник: izvmor.ru