Устраиваясь на работу, житель Саранска отдал мошенникам 5700 рублей

Полиция Мордовии разыскивает неизвестного, который обманным путем похитил у уроженца Саранска 5 700 рублей.

Сообщается, что в полицию Саранска обратился 26-летний молодой человек с заявлением о том, что в отношении него под предлогом трудоустройства совершено мошенничество.

Объявление о предоставлении работы личным шофером в администрацию заявитель обнаружил на одном из веб-сайтов бесплатных объявлений в интернете. В момент общения с потенциальным нанимателем пострадавшему было назначено время встречи и адрес. Вместе с этим неизвестный попросил звонившего об услуге, а именно, заехать по пути в салон сотовой связи и пополнить баланс нескольких абонентских номеров. Пояснив, что по приезду на согласование затраченные деньги ему будут непременно компенсированы.

Пострадавший, оплатив услуги связи на сумму 5 700 рублей, приехал к месту назначенной встречи, но в администрации ему заявили, что на данный момент вакансии на указанную должность отсутствуют. Все усилия установить связь с абонентом стали безуспешны. Молодой человек, предположив, что стал жертвой жуликов, направился в полицию.

На данный момент установлено, что номер абонента зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия