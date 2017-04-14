Наставник ХК "Тамбов": В матче с "Мордовией" допускали не ошибки, а просто ляпы

Главный тренер ХК "Тамбов" Андрей Лунев прокомментировал ничейный исход первого матча с "Мордовией" за бронзу Первенства ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:4. Теперь судьба бронзовых наград решится 15 апреля в Саранске.

"Создали кучу моментов. Должны были решить все в первом, во втором периоде. Имели преимущество серьезное. Не можем забить. Наступаем на те же грабли. Создали много моментов, но не смогли решить. И наряду с этим уже не первый раз в элементарных ситуациях допускаем ошибки. Не ошибки, а просто ляпы. Не то что соперник создает, а мы для соперника сами создаем. И даем сопернику их реализовать. Как и в играх с "Ростовом", так и в играх с "Мордовией" это повторяется.

Несмотря на это, я поблагодарил ребят за то, что мы не проиграли. Мы боролись, благодаря этому смогли переломить игру и сравняли счет. Этот момент нам в плюс. Судя по тому, что происходило на площадке, мы наиграли на этот счет и не должны были проиграть", - приводит слова Лунева сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru