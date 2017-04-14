Воробьев: В действиях арбитров явно просматривалась симпатия к "Тамбову"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев оценил игру своих подопечных в матче за бронзу Первенства ВХЛ против "Тамбова". Встреча состоялась в Тамбове и завершилась со счетом 4:4. Теперь судьба бронзовых наград решится 15 апреля в Саранске.

"Игра болельщикам понравилась. В ней хватило всего. Команда гостей и проигрывала, и выигрывала. Пропустили необязательные шайбы, 3-ю и 4-ю. Конечно, обидно, но игра есть игра. Будем настраиваться на домашнюю игру.

Большие претензии у нас к судейству. Люди зарабатывают приличные деньги, но явно просматривалась симпатия к хозяевам. Виним только себя в этих пропущенных, необязательных шайбах. Во всем остальном будем разбираться", - приводит слова Воробьева сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru