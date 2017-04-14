Житель Саранска попытался сбыть фальшивые 100 долларов, полученные им в начале 90-х

Очередная фальшивая купюра обнаружена в Саранске. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что об обнаружении фальшивки номиналом 100 долларов США сообщила сотрудница банка. Полицейским она пояснила, что банкноту принес клиент для обмена на рубли.

Как выяснили оперативники, владелец купюры, пожилой мужчина, в конце 1993 года продал квартиру за доллары США, которые обменивал по мере необходимости в различных банках республики. Фальшивая купюра осталась в запасах гражданина одной из последних.

Как сообщалось ранее, житель Саранска 1 апреля решил обменять фальшивые 1000 рублей на настоящие. Впрочем, по словам владельца подделки, он получил банкноту от одного из клиентов автомобильного сервиса, в котором работает.

Источник: 13.мвд.рф