В Саранске "взяли" двух наркоманов

Наркополиция Саранска задержала двух мужчин, которые имели при себе запрещенные вещества. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что первый наркоман был задержан на улице Р.Люксембург. Оперативники остановили 38-летнего безработного, у которого в кармане куртки оказалось 0,23 грамма зелья. Мужчина сообщил, что приобрел наркотик через Интернет для личного потребления.

Аналогичное задержание произошло на улице Победы. Там полицейские обратили внимание на мужчину, который попытался от них убежать. Стражи порядка догнали наркомана, которым оказался 37-летний житель поселка Озерный. При нем нашли амфетамин весом 1,10 грамма. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф