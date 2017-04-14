Житель Мордовии, жестоко избивший приятеля, проведет в колонии год и 8 месяцев

Житель Ковылкино узнал свой приговор по делу о жестоком избиении. Как сообщил в пресс-службе МВД по РМ, инцидент случился 14 октября 2016 года. Тогда в районный отдел полиции обратились врачи местной больницы и рассказали, что к ним поступил 57-летний мужчина. У пострадавшего оказалась сломана верхняя челюсть и диагностирована черепно-мозговая травма.

Оперативники выяснили, что его избил пришедший в гости 35-летний знакомый. Ссора произошла по незначительному поводу. Обвиняемый был задержан стражами порядка у себя дома.

Приговором суда обвиняемому назначен год и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: 13.мвд.рф