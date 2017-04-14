Жителя Саранска обманули на 20,5 тысяч рублей при покупке автомобиля на "Авито"

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал очередной жертвой интернет-мошенников. По словам 30-летнего мужчины, он потерял 20,5 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пострадавший увидел объявление о продаже автомобиля на сайте "Авито". Его впечатлила низкая стоимость машины.

Мужчина позвонил хозяину, который поведал, что живет в Москве и уточнил, что если клиент переведет на его карту предоплату, то он тут же снимет с продажи машину и перегонит ее в Саранск без дополнительных условий. Потерпевший согласился на эти условия и отправил всю требуемую сумму.

Когда он вновь позвонил продавцу, чтобы уточнить дату доставки авто и сообщить адрес, куда его пригнать, телефон абонента был выключен. Спустя несколько дней несостоявшийся автолюбитель отправился в полицию.

Оперативники выяснили, что номер абонента зарегистрирован в Тульской области.

Источник: 13.мвд.рф