Владимир Путин назначил Владимира Волкова врио главы Мордовии

Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Мордовии Владимира Волкова. В ходе встречи Путин сообщил о своем решении назначить Волкова временно исполняющим обязанности главы региона до выборов, которые пройдут в сентябре текущего года.

"Владимир Дмитриевич, Вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно, поэтому на основе объективного анализа, того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем. Я буду предлагать Вам исполнение обязанностей до выборов в сентябре", - сказал глава РФ.

Он также выразил надежду, что Волков сможет провести соответствующим образом избирательную компанию и продолжить работу. Со своей стороны глава региона заверил, что будет стараться делать все от него зависящее.

Источник: ТАСС