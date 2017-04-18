Мутко: Больших тревог о подготовке Мордовии к ЧМ-2018 нет

Зампред Правительства России, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко нанес рабочий визит в Саранск. Одним из этапов визита стало совещание в Доме республики, которое было посвящено подготовке Мордовии к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Хотел бы отметить, что после последнего приезда в республику изменилось многое. Проделана колоссальная работа. Проект очень большой, мы сейчас насчитали более 60 объектов и мероприятий, которые реализуются в рамках подготовки Саранска к чемпионату мира. Это объекты транспортной инфраструктуры, сеть мест размещений, стадион, тренировочные площадки, зона приема болельщиков, подготовка волонтеров и т.д. Сегодня многие объекты мы посмотрели и могу сказать, что на всех них идет интенсивная работа, такие темпы должны быть сохранены.

Больших тревог нет. Все в порядке и с четырьмя гостиницами, которые мы обещали предоставить ФИФА. Одна уже работает, у второй высочайшая степень готовности, остальные в зоне постоянного контроля.

Если говорить о стадионе "Мордовия Арена", то на совещании были скорректированы графики работ, подрядчик работает интенсивно, в июле должен быть засеян газон. По остальным вопросам обстановка рабочая. Вижу, как меняется облик города, рядом со стадионом растет новый микрорайон", - подчеркнул Мутко.

Источник: izvmor.ru