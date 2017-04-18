"Мордовия" дома проиграла "Енисею", пропустив решающий гол на 90-й минуте

Саранская "Мордовия" потерпела поражение от красноярского "Енисея" в матче 32-го тура ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Кренделев вывел "Мордовию вперед. Спустя 9 минут Самодин счет сравнял. Еще через 4 минуты Кренделев мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Счет 1:1 сохранился до последних секунд матча, однако в концовке удача улыбнулась гостям. Победный гол на 90-й минуте забил Саркисов.

Отметим, что с 64-й минуты "Мордовия" играла в меньшинстве после удаления Игнатовича.

"Мордовия" осталась на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. От 15-й позиции, которая позволит остаться в ФНЛ на следующий сезон, саранскую команду отделяет 1 очко.

"Мордовия" – "Енисей" - 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 Кренделев (19), 1:1 Самодин (28), 1:2 Саркисов (90).

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов (к), В. Сысуев (Молодцов, 81), Игнатович, Петров, Кренделев (Амбарцумян, 53), Алхазов (Лукьянов, 69).

"Енисей": Опарин, Гультяев (к) (Семакин, 80), Чичерин, Чернов (Саркисов, 56), Кичин, Васильев, Алиев, Ланин, Камешс, Самодин, Козлов (Е. Иванов, 73).

Предупреждены: Игнатович, 57, Лебедев, 86 - Чернов, 31, Кичин, 75.

Удален: Игнатович, 64 (2 ж.к.)

Нереализованный пенальти: Кределев, 32 (вратарь).