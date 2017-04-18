ХК "Мордовия" - обладатель бронзовых медалей первенства ВХЛ

Хоккеисты саранской "Мордовии" стали бронзовыми призерами первенства ВХЛ сезона-2016/17. В повторном матче за бронзовые медали подопечные Юрия Воробьева одержали победу над "Тамбовом" со счетом 4:2.

В составе "Мордовии" шайбы забросили Чуканов, Ахметзянов, Исмайлов и Петраков. За "Тамбов" отличились Пукс и Карпов.

Отметим, что "Мордовия" третий сезон подряд завоевывает бронзовые медали турнира, в котором выступает.

"Мордовия" – "Тамбов" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 – Чуканов (Бадрутдинов, Ахметзянов) (09:19) (двойн.больш.)

2:0 – Ахметзянов (Горячев, Григоров) (25:51)

2:1 – Пукс (Ворошнин, Никулин) (30:05)

3:1 – Исмайлов (39:58)

4:1 – Петраков (Акимов, Абозин) (41:02) (больш.)

4:2 – Карпов (Пукс, Величинский) (59:58).