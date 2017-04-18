Воробьев: Лучше завоевать бронзовые медали, чем получить их без борьбы

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев поделился эмоциями от победы над "Тамбовом" (4:2) в матче за бронзовые медали первенства ВХЛ. Первый матч в Тамбове завершился вничью – 4:4.

"Если говорить об этих двух играх, то сразу бросается в глаза, что в двух матчах забросили по 4 шайбы. Единственное, что мы не смогли - удержать победный счет в Тамбове, позволили сопернику сравнять его за 5 минут до конца. Если мы забрасываем 4 шайбы за матч, то можем на что-то претендовать. С "Тамбовом" получились две боевые игры. Обе команды хотели закончить сезон в призерах и завершить его победой. Мы реализовали два большинства, третья шайба, возможно, получилась курьезной, но раз бросок был, значит, человек хотел забить и гол заслужил своим старанием. Самой игрой команды не совсем доволен. Особенно во втором периоде начали отбрасываться и пропустили шайбу, но смогли переломить ход игры и заслуженно победили.

Сравнив прошлогодний опыт, когда нам медали достались за счет лучшего результата в "регулярке" с нынешним исходом, конечно, лучше завоевать бронзовые медали, чем получить их без борьбы. Лучше закончить сезон победой, нежели проиграть. Никакого эмоционального подъема не было, если бы не сегодняшняя победа", - сказал Воробьев.

Источник: hcmordovia.ru