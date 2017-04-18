Лунев: "Мордовия" больше хотела или больше могла победить, чем "Тамбов"

Главный тренер ХК "Тамбов" Андрей Лунев прокомментировал поражение от "Мордовии" (2:4) в матче за бронзовые медали первенства ВХЛ.

"В таких играх во главе угла стоит реализация тех шансов, которые соперник предоставляет. Надо признать, что в этом аспекте сегодня мы были хуже, чем "Мордовия". Команда "Мордовия" больше хотела или больше могла победить, чем мы. Также в играх плей-офф имеет немалое значение игра вратарей.

Мы совершили очень много невынужденных ошибок в обороне. Очень легко мы пропускаем голы и очень тяжело их забиваем.

Можно ли считать 4-е место провалом для "Тамбова"? Думаю, мы могли рассчитывать на лучший результат", - приводит слова Лунева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru