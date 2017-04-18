В Ковылкинском районе вор уснул рядом с угнанным велосипедом

От здания районной администрации Ковылкинского района Мордовии угнали велосипед. О происшествии в полицию сообщили местные жители.

Оперативники опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате им удалось выйти на вора. Преступником оказался ранее судимый 24-летний житель села Троицк.

Стражи порядка нашли предполагаемого угонщика недалеко от места преступления, где он спокойно спал. Рядом с ним лежал украденный велосипед. Что за вещество оказало усыпляющее действие на молодого человека, в пресс-службе МВД Мордовии не уточнили

Позже молодой человек поведал, что приметил, как женщина оставила транспорт без присмотра на длительное время. Воспользовавшись ситуацией, он укатил велосипед, на котором хотел доехать до дома в соседнее село и оставить себе.

Источник: 13.мвд.рф