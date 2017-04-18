Представитель саранской школы №38 Михаил Комаров стал "Учителем года" в Мордовии

В Мордовии завершился традиционный конкурс "Учитель года-2017", длившийся пять дней. В этом году участие в соревновании за звание лучшего педагога приняли представители всех без исключения районов Мордовии. Таким образом, было 23 участника.

Первые три дня были посвящены урокам: учителя проводили занятия по своим предметам в незнакомых классах. По итогам этого конкурсного испытания было определено 5 суперфиналистов.

В итоге почетное звание завоевал учитель математики саранской школы №38 Михаил Сергеевич Комаров. Еще на городском конкурсе его называли самым нестандартным участником. Сам 27-летний учитель не разделяет эту точку зрения.

"До этого конкурса я и не подозревал о своей нестандартности. Но конкурс меня раскрыл, на нем я вырос в профессиональном плане. Предстоящий всероссийский конкурс, на котором я буду представлять Мордовию, - это большая ответственность. Я приложу максимум усилий, чтобы достойно выступить", - подчеркнул Комаров.

Источник: izvmor.ru