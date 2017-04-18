Мордовские поисковики помогут коллегам из Калининградской области найти пропавшего солдата

К поисковикам Мордовии обратились за помощью коллеги из Калининградской области. В ходе поисковых работ на территории этого региона обнаружена медаль "За отвагу".

По номеру было установлено, что она была вручена в октябре 1943 года Ошкину Федору Васильевичу, гвардии старшему сержанту, 1918 года рождения, призванного Ковылкинским райвоенкоматом, Мордовская АССР. Служил и воевал в 53-й гв. стрелковой дивизии.

"Мы просим всех откликнуться, кто хоть что-то знает о судьбе Федора Васильевича Ошкина или его родных", - обращается к гражданам руководитель Мордовского патриотического объединения "Поиск" Николай Кручинкин.

Источник: izvmor.ru