Пенсионерка из Саранска отдала целителю более 70 тысяч рублей за телефонные советы

Пожилая жительница Саранска обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой аферистов. По словам 77-летней пенсионерки, она лишилась всех своих сбережений после многочисленных сеансов общения по телефону с "целителем".

Как сообщили в МВД по РМ, в марте этого года женщина услышала по радио выступление целителя-парапсихолога о снятии порчи и решила воспользоваться его услугами. Она позвонила на указанный в радиоэфире номер. Там ей сообщили, что целитель начнет работать с клиенткой после первого платежа.

Пожилая женщина перевела аферистам 21 тысячу рублей. За эту плату ей начал звонить некий мужчина и давать советы по ее проблемам. Перед каждым сеансом бабушка исправно переводила деньги на счета, указанные мошенниками, посредством терминала оплаты.

Когда бабушка призналась, что денег у нее нет, целитель перестал звонить ей. За все время бесед заявительница лишилась в общей сложности еще 50 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию.

Установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и в Москве.

Источник: 13.мвд.рф