Начинающие фермеры Мордовии в 2016 году продали продукции на 621 млн рублей

В Мордовии огромное внимание уделяется созданию новых фермерских хозяйств и семейных ферм. На сегодняшний день в регионе-13 есть 287 хозяйств начинающих фермеров, создано 58 семейных ферм, а до конца этого года их будет 70.

В фермерских хозяйствах насчитывается 12,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 5124 коровы, 72 тысячи голов птицы, 5200 овец, создано 23 убойных пункта.

Начинающие фермеры продали в 2016 году продукции на 621 млн рублей. Что особенно важно, благодаря им на селе было создано 621 новое рабочие место. Министр сельского хозяйства Мордовии Владимир Сидоров уверен, что их вклад в общие результаты сельского хозяйства региона становится все более внушительным.

Источник: izvmor.ru