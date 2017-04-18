Собранную в Мордовии смородину будут использовать в премиальных йогуртах

В Рузаевском районе Мордовии ввели ноу-хау для сбора урожая смородины. Здесь участок площадью около 30 га приспособлен под машинный сбор.

Ягоды с этого участка, собранные летом 2017 года, пойдут напрямую производителям йогуртов премиальных марок, в которых они будут использоваться в цельном виде.

Как сообщалось ранее, зампред Правительства Мордовии, министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров рассказал, что 72% пищевой продукции, которая производится в Мордовии, уходит в другие регионы.

"Продукция АПК Мордовии присутствует уже в 68 из 85 субъектов Российской Федерации", - отметил он.

Источник: izvmor.ru