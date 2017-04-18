Воробьев: Мечта привезти финал первенства ВХЛ в Саранск немного не сбылась

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев на пресс-конференции, посвященной прошедшему сезону, подвел итоги выступления команды. Напомним, "Мордовия" в полуфинальной серии первенства ВХЛ уступила смоленскому "Славутичу", а в матче за третье место победила "Тамбов", став бронзовым призером.

"Задачу, которая стояла перед нами - участвовать в финальной части плей-офф - мы не выполнили. Если брать турнирную таблицу, то получился вполне приемлемый результат, - отрыв от лидера составил всего два очка. Весь сезон провели практически ровно. В целом предпосылок для поражения в Смоленске в полуфинале не было. Наверно, две игры, которые прошли в Саранске и которые были проиграны, конечно, будут стоять перед глазами постоянно.

Стартовали в плей-офф удачно – удачно прошли первый тур против "Чебоксар", где серия завершилась со счетом 3:0. Но потом все пошло по другому сценарию. Мечта привезти финал в Саранск немного у нас не сбылась.

По составу могу сказать, что не все игроки оправдали ожидания, которые в начале сезона на них были возложены. На предсезонке, когда собирали команду, рассчитывали на то, что стабильно будут решать задачи – выигрывать свои микроматчи – три звена. Но не все получилось в этом плане. Если говорить в целом, то нынешний состав получился интереснее в плане готовности к комбинационной игре. Хотелось бы сохранить костяк команды, но ребята сами должны принять решение, уйти или оставаться.

Также перед нами стоит задача по омоложению коллектива, ее никто не снимал. Смотрю - местных воспитанников нет, поэтому снова придется приглашать откуда-то", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru