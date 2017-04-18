В день рождения Ленина в Саранске пройдет масштабный субботник

В Саранске в ближайшую субботу, 22 апреля, состоится второй масштабный субботник. К уборке города будут привлечены представители трудовых коллективов, образовательных организаций, общественных объединений, а также политических партий.

Выйдет на субботник и мэр Саранска Петр Тултаев. По его мнению, особо активно на генеральной уборке должны проявить себя представители КПРФ, ведь одновременно с субботником будет отмечаться день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

"Помочь привести город в порядок – лучшее проявление гражданской позиции. Участие в генеральной уборке намного эффективнее митингов", - подчеркнул Тултаев.

Источник: izvmor.ru