Саразов: Нападающие "Мордовии" не показали все, на что способны

Капитан ХК "Мордовия" Дмитрий Саразов на пресс-конференции, посвященной прошедшему сезону, подвел итоги выступления команды. Напомним, "Мордовия" в полуфинальной серии первенства ВХЛ уступила смоленскому "Славутичу", а в матче за третье место победила "Тамбов", став бронзовым призером.

"Были спады, всплески, но этому подвержены все команды. То, что не вышли в финал, – это, конечно, плохо. Почему проиграли Смоленску? Это хоккей, в то же время, не думаю, что мы проиграли без борьбы, сдали все. Где-то повезло им, где-то у нас не хватило удачи. Большой минус – мало забили. Для победы нужно немного больше. Минимум две-три шайбы, чтобы на что-то рассчитывать.

Хорошо, что под занавес сезона все же выиграли медали. С "Тамбовом" провели две хорошие игры. Думаю, немного не хватило до победы на выезде, а дома отнеслись более ответственно. Все ребята отработали на результат, получилось порадовать болельщиков.

Что касается именно нападения, скажу, что не все показали все, на что они способны. У многих нападающих большой потенциал, но не всем удалось его раскрыть в полном объеме", - приводит слова Саразова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru