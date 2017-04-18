Житель Мордовии лишился 19 тысяч рублей, согласившись помочь приятелю

Житель Ковылкинского района не по-товарищески обошелся со своим приятелем. 45-летний мужчина пришел в гости к знакомому с целью занять денег. У того не оказалось наличных, однако он предложил приятелю воспользоваться его банковской картой. Сам владелец карты не захотел идти к банкомату и отдал ее товарищу, сообщив пин-код и приказав снять лишь запрашиваемые в долг 500 рублей.

Как сообщили в МВД по РМ, соблазн поживиться за чужой счет для подозреваемого оказался велик. В итоге вор снял с карты 10 тысяч рублей, которые потратил на покупку алкоголя. На следующий день он присвоил себе еще 9 тысяч. Владелец карты после этого заблокировал счет и настоятельно попросил товарища вернуть деньги. Однако разговоры ни к чему не привели. Тогда обманутый мужчина обратился в полицию.

Подозреваемого задержали, мужчина раскаялся и написал явку с повинной. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф