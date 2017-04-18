Борцы из Рузаевки взяли 2 золота на областной Универсиаде

Борцы греко-римского стиля из Рузаевки стали обладателями золотых медалей областной Универсиады учреждений высшего образования. Соревнования прошли в Саратове.

В весовой категории до 59 кг победу одержал Кирилл Горшенин, а Роману Афанасьеву не было равных среди спортсменов в весовой категории до 66 кг.

Как сообщалось ранее, спортсменка из Мордовии Елена Анюшина стала чемпионкой России по гребле на байдарках и каноэ.

Состязания прошли в Краснодаре. За победу сражались свыше 300 спортсменов из 28 регионов государства. Как информирует республиканское минспорта, спортсменке не было равных на дистанции 2 км.

Источник: mordovia-sport.ru