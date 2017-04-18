Кружилин: Глядя на нашу команду, мы рассчитывали в минувшем сезоне на большее

Хоккеист саранской "Мордовии" Василий Кружилин принял участие в пресс-конференции, на которой были подведены итоги сезона. Напомним, "Мордовия" в полуфинальной серии первенства ВХЛ уступила смоленскому "Славутичу", а в матче за третье место победила "Тамбов", став бронзовым призером.

"В первую очередь, сезон запомнится прекрасной командой. Глядя на нее, мы рассчитывали на большее. К сожалению, не получилось, чего хотели все, но мы очень хотели дойти до финала. Не повезло, не отработали, где-то, может, Юрия Сергеевича не услышали. Каждый сезон как последний, всегда относишься к нему по-особому, отдаешься со всеми силами", - приводит слова Кружилина пресс-служба клуба.

Источник: hcmordovia.ru