Горячев: Подсластили окончание сезона победой над "Тамбовом"

Хоккеист саранской "Мордовии" Сергей Горячев подвел итоги завершившегося сезона. Напомним, "Мордовия" в полуфинальной серии первенства ВХЛ уступила смоленскому "Славутичу", а в матче за третье место победила "Тамбов", став бронзовым призером.

"Как итог, могу сказать, что подсластили окончание сезона победой над "Тамбовом". В целом результаты не совсем удовлетворительные. Не те, какие мы хотели видеть. По игре в обороне не было резкости, все шло ровно: без падений, подъемов. Средний уровень мы держали. Я не могу сказать, что мы провалили игру в обороне. Считаю, что не все защитники показали свой потенциал, но игра в обороне касается не только их", - приводит слова Горячева пресс-служба клуба.

Источник: hcmordovia.ru