Два юных боксера из Мордовии выступят на первенстве России в Анапе

Юные боксеры из Мордовии примут участие в первенстве России, которое в мае 2017 года пройдет в Анапе. Путевку на турнир ребята завоевали благодаря успешному выступлению на первенстве ПФО в Стерлитамаке, проинформировали в Минспорта РМ.

Так, на первенство России отправятся Никита Балаев, победивший в весовой категории 41,5 кг, и Даниил Шурыгин, ставший бронзовым призером в весовой категории 40 кг. Балаев первые три боя выиграл со счетом 5:0 у представителей Марий Эл, Оренбурга и Ульяновска, а в четвертом одержал победу над соперником из Самарской области (4:1).

Шурыгин выиграл первый бой у представителя Оренбурга – 5:0, во втором одолел боксера Пермского края – 4:1. В третьем поединке Даниил уступил со счётом 2:3 представителю Ульяновска, завоевав бронзу.

Источник: mordovia-sport.ru