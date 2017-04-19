В Краснослободском районе массажистка обокрала клиентку

Жительница Краснослободского района обратилась в полицию с заявлением о том, что при посещении районной поликлиники лишилась золотой цепочки и кулона. По словам 60-летней пострадавшей, она забыла украшения в массажном кабинете, а когда через 15 минут вернулась, драгоценностей не было.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, полицейские установили причастность к краже медсестры-массажистки. Она воспользовалась моментом и нарочно прикрыла золото полотенцем, которое пациентка сняла на время процедуры. После этого воровка, понимая, что владелица украшений вернется за ними, завернула их в бумажную салфетку и спрятала в пустой флакончик из-под массажного масла. Бутылочку она поставила в шкафчик, где хранятся лекарства.

Когда стражи порядка нашли пропажу, медсестре осталось лишь признаться в содеянном.

Источник: 13.мвд.рф