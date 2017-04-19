Ковылкино получит почти 5 млн рублей на благоустройство дворов

В 2017 году Республика Мордовия получит из федерального бюджета 200 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Основная часть средств пойдет на ремонт дворов, а также облагораживание мест общего пользования.

Из выделенных средств почти 5 млн рублей получит Ковылкино. Замглавы администрации городского поселения Ковылкино Денис Боровиков сообщил, что на выделенные 4 млн 992 тысячи в городе заасфальтируют подъездные пути, установят уличное освещение, поставят новые лавочки и урны для мусора в 4-х дворовых территориях.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта напомнили, что проект "Формирование комфортной городской среды" будет работать 5 лет. На его реализацию в бюджете РФ только на 2017 год выделено 20 млрд рублей.

Источник: izvmor.ru