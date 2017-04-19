В Рузаевке пожарные спасли от уничтожения загоревшийся четырехквартирный дом

На улице Ворошилова в Рузаевке произошел пожар в четырехквартирном жилом доме. Благодаря слаженным действиям пожарных строение удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ.

Когда пожарные прибыли на место вызова, огонь уже уничтожил крыльцо и угрожал перейти на чердак, откуда мог быстро распространиться и нанести ущерб всем четырем квартирам. Пожарные оперативно потушили возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

В результате огонь уничтожил отделку дома на площади 4 кв.м. По предварительным данным, причиной происшествия стала непотушенная сигарета, которую хозяин дома оставил на крыльце.

Источник: 13.mchs.gov.ru