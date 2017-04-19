Филиал «Мордовэнерго» активно участвует в акции «Чистый город»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» приняли участие в акции «Чистый город» по благоустройству и санитарной очистке территории города, которая стартовала в Саранске в конце прошлой недели.

Более 150 сотрудников аппарата управления благоустраивали прилегающую к зданию филиала территорию. Произвели опиловку деревьев, окрасили бордюрные камни, убирали накопившийся за зимний период мусор, разравнивали грунт.

Весь персонал вышел с трудовым настроем на выполнение работ. «Данная акция - не просто наведение чистоты и благоустройство территории. Это ещё и отличная возможность сплотить коллектив, делая важное общее дело, - считают в филиале «Мордовэнерго».

Сотрудники активно участвовали в субботнике. Каждый из них вышел с намерением сделать чище не только свою территорию, но и помочь столичным службам в благоустройстве Саранска. Трудовые субботники на этой неделе проходят во всех производственных отделениях и РЭС филиала.