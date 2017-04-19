За сутки интернет-мошенники обманули трех жителей Мордовии

Накануне за одни сутки в полицию республики обратилось трое жителей Мордовии с заявлениями о мошенничестве. Граждане заявили о хищении денег при совершении ими сделок через интернет. Общая сумма ущерба превысила 11 000 рублей.

Одним из пострадавших оказался мужчина Краснослободского района, пытавшийся сделать покупку через интернет. Под предлогом реализации видеорегистратора продавец попросил стопроцентную предоплату. В итоге пострадавший перевел аферисту чуть менее 4 000 рублей. Так и не дождавшись покупки, он направился в полицию.

В этот же день подобным способом были обмануты двое жителей столицы республики. Пострадавшие предполагали купить через интернет кроссовки и видеорегистратор, переведя на неизвестные им счета 2983 рубля и 4190 рублей. Аферисты обещали прислать товар почтой на протяжение 3 суток, но посылки пострадавшие так и не получили. Уже после перечисления денег лжепродавцы прекратили выходить на связь, а страницы с объявлениями были заблокированы.

На данный момент по данным фактам проводятся проверки.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия