В Саранске определены пункты сдачи ЕГЭ

В конце мая в саранских школах прозвенят последние звонки, а 29 мая по 1 июля выпускникам предстоит сдавать Единые государственные экзамены.

Как сообщили в мэрии, в нынешнем году ЕГЭ в городском округе напишут 1284 одиннадцатиклассника, ГИА - 2500 учеников 9-х классов.

Также в Саранске определили 8 пунктов сдачи ЕГЭ. На данный момент установлено, что один пункт будет оборудован под печать КИМов в аудитории. Он будет располагаться в школе №36.

Как сообщалось ранее, филиал "Мордовэнерго" активно участвует в акции "Чистый город".

Источник: izvmor.ru