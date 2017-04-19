В Мордовии поисковики ищут родных солдата Алексея Дуракова

Мордовские поисковики с помощью высоких технологий смогли прочитать записку, обнаруженную в солдатском смертном медальоне еще в 1999-2000 годах у деревни Куклино Сухиничского района Калужской области.

Среди медальонов были обнаружены несколько плохо читаемых. Свыше семнадцати лет они хранились в музейных архивах. Но теперь удалось установить фамилии двух солдат, оказавшихся уроженцами Мордовии - Григория Кулькова и Алексея Дуракова. Близкие Кулькова уже нашлись, жива его родная сестра, есть племянники, живущие в Ковылкинском районе.

На данный момент поисковики ищут близких Алексея Дуракова из Зубово-Полянского района. Установлено, что у Алексея были 2 родные сестры - Анна и Анастасия. В Книге "Память" и по общей базе сведений о нем данных нет.

Источник: izvmor.ru