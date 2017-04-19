В Мордовии выбрали лучшего почтальона

Победителем регионального этапа Всероссийского состязания профессионального мастерства "Лучший оператор связи 2017 года" стала Светлана Ляхманова из Атяшевского почтамта.

По словам Ляхмановой, для нее успех в данном соревновании станет стимулом для дальнейшего профессионального роста в Почте России.

Второе место в состязании заняла Мария Демина из Рузаевского почтамта, тройку призеров замкнула Нина Смекалина из Ковылкинского почтамта. Приз зрительских симпатий заслужила представительница Лямбирского почтамта Надежда Тронина.

Теперь же Светлана Ляхманова вместе с победителями региональных состязаний примет участие в макрорегиональном этапе конкурса "Лучший оператор связи 2017 года", который состоится в мае в Кирове.

Источник: izvmor.ru