Директор саранского магазина заплатит 20 тысяч рублей за просрочку

Директора одного из магазинов Саранска оштрафовали за торговлю просроченными продуктами питания.

Сообщается, что работники республиканской прокуратуры вместе с Управлением Россельхознадзора по РМ и ПО выявили в торговой точке мясную продукцию с истекшим сроком годности. Управляющий магазина был привлечен к административной ответственности.

Однако с подобным решением проштрафившийся руководитель не согласился и обжаловал его. Верховный суд Мордовии оставил решение без изменения, а руководителю торговой точки не удастся избежать санкции. За реализацию просрочки ему предстоит оплатить штраф в размере 20 000 рублей.

Источник: izvmor.ru