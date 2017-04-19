Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Директор саранского магазина заплатит 20 тысяч рублей за просрочку

Директор саранского магазина заплатит 20 тысяч рублей за просрочку

Директора одного из магазинов Саранска оштрафовали за торговлю просроченными продуктами питания.

Сообщается, что работники республиканской прокуратуры вместе с Управлением Россельхознадзора по РМ и ПО выявили в торговой точке мясную продукцию с истекшим сроком годности. Управляющий магазина был привлечен к административной ответственности.

Однако с подобным решением проштрафившийся руководитель не согласился и обжаловал его. Верховный суд Мордовии оставил решение без изменения, а руководителю торговой точки не удастся избежать санкции. За реализацию просрочки ему предстоит оплатить штраф в размере 20 000 рублей.


Источник: izvmor.ru