В Мордовии ранее судимый мужчина украл у соседки поросенка

Полиция Мордовии раскрыла кражу поросенка у 44-летней жительницы Краснослободского района.

Представители полиции определили, что к совершению этого правонарушения причастен прежде судимый сосед пострадавшей. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где сознался в совершенном.

12-киллограмовый поросенок был найден в сарае, расположенном на придомовой территории подозреваемого. Со слов арестованного, похищенное домашнее животное он намеревался продать, вырученные деньги использовать по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия