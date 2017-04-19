В Саранске организаторы подпольных казино заплатят штрафы

Суд Саранска вынес приговор 33-летнему Дмитрию Глазкову, 32-летнему Евгению Лачину, а также четырем девушкам, подозреваемым в организации подпольных азартных игр.

Сообщается, что весной 2015 года мужчины сняли помещения на улицах Пролетарская и Рузаевская. В группу вошли и девушки, которые работали администраторами игровых залов.

Работа клубов была законспирирована, но вследствие операции оперативников УФСБ и МВД по РМ в марте прошлого годы организаторы были арестованы. На месте оказались 27 игровых автоматов, которые проходили в качестве вещественных доказательств. Только лишь за последний месяц работы обвиняемыми получили свыше миллиона рублей. В рамках следствия все шестеро вину в совершении признали целиком.

В результате Глазков получил полтора года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 000 рублей, Лачин – год условно со штрафом 170 000 рублей, 4 девушкам наказание назначено в виде штрафа от 100 000 до 140 000 рублей.

Источник: izvmor.ru