В Мордовии активизировались похитители детских колясок и велосипедов

Стражи порядка Мордовии в связи с участившимися случаями краж велосипедов и детских колясок рекомендуют быть бдительнее и не бросать собственность без присмотра.

Сообщается, что только лишь за минувший уикэнд в полицию обратились трое с заявлениями о пропаже велотранспорта. Один из фактов был раскрыт по "горячим следам". Уроженка п. Молочница оставила велосипед на ночь во дворе собственного дома. Он был примечен односельчанином гражданки, который проходил мимо. Воспользовавшись отсутствием очевидцев, 66-летний мужчина выкатил его и скрылся.

Два иных прецедента были зарегистрированы в Зубово-Полянском районе и в Саранске. В первом случае был угнал припаркованный подростковый велосипед со двора частного дома. Во втором случае жительница Химмаша оставила транспортное средство в подъезде на лестничной площадке.

На данный момент по абсолютно всем прецедентам ведутся проверки, устанавливаются личности подозреваемых.

Источник: izvmor.ru