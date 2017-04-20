Жительница Мордовии отравилась угарным газом, пытаясь потушить кухню

В Рузаевском районе произошел пожар.

Инцидент случился в с. Русское Баймаково, где в обед владелица жилья поставила на плиту чайник и ушла в другую комнату. Через некоторое время с кухни стал доноситься громкий треск. Прибежавшая женщина заметила, что шкафы, висящие над плитой, полыхают пламенем.

К моменту приезда спасателей пожар был потушен хозяйкой. Пожилая женщина получила отравление угарным газом средней степени.

Согласно предварительной версии, фактором пожара стали обои, которые, вероятнее всего, отклеились и упали на горящую плиту.

Источник: izvmor.ru