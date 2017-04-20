В Саранске 25 человек наказаны после прокурорской проверки техникумов

Прокуратура Мордовии проверила саранские техникумы, колледжи и училища.

Как заявили в надзорном ведомстве, в политехническом техникуме в нужное время не выполнен косметический ремонт пищеблока, примерное двухнедельное меню не разработано совершенно, суточные пробы не отбираются, столовая не обеспечена необходимым количеством посуды.

В промышленно-экономическом колледже продукты питания возят машиной, не имеющей санитарного документа; фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню.

В общежитии техникума энергетики и электронной техникиим. А.И. Полежаева обнаружилось, что в комнатах недостаточно мебели, не производится замена перегоревших ламп, поверхности стен, потолков, полов в коридорах, кухнях и санузлах на абсолютно всех этажах имеется повсеместное отслоение штукатурки, плиточные покрытия — дефекты в виде выбоин и сколов. В помещении общежития нарушаются требования пожарной безопасности.

Также нарушения требований пожарной безопасности были обнаружены в музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова.

По результатам проверки двадцать пять виновных привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора 7 виновных лиц привлечены к административной ответственности. Нарушения устраняются.

Источник: izvmor.ru