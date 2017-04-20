Полиция Мордовии задержала мужчину, подозреваемого в убийстве бобра

На территории республики прошла операция "Охота - 2017", в ходе которой полицейскими выявили факт совершения незаконного отстрела бобра.

В процессе проведения мероприятия правоохранителями были обнаружены голова и шкура животного в лесном массиве, недалеко от с. Красный Яр.

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий работники полиции определили личность мужчины, причастного к случившемуся. Им выявился 44-летний уроженец села Бузаево.

Согласно предварительным данным, подозреваемый, не владея соответствующим разрешением на добычу, произвел отстрел одной особи бобра. В доме арестованного правоохранители обнаружили и изъяли гладкоствольное охотничье ружье, из которого был произведен выстрел. Определено, что это орудие принадлежит сыну задержанного.

На данный момент шкура убитого зверя направлена на экспертизу, которая установит принадлежность животного. По результатам проведенного исследования будет принято законное решение.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия