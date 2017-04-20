В Мордовии запланирован масштабный ремонт железнодорожных путей

В Мордовии будет проведен огромный объем работ по капитальному ремонту ж/д путей.

Сообщается, что он будет проведен на станциях Рузаевка, Новые Полянки, о.п. 624 км, участке Саранск - Ялга. Работы по модернизации проведут на станциях Зубова Поляна и Потьма. Запланирован ремонт 42 стрелочных переводов. Для пассажирских и грузовых составов разрабатывается временный график, обеспечивающий их бесперебойное движение.

Обновление и техническая модернизация ж/д полотна проводятся в рамках программы по повышению безопасности движения. Планомерная работа дает возможность повысить безопасность движения поездов, увеличивая скорость их движения.

Источник: izvmor.ru